Σταμάτησε η αναμέτρηση του Τσιτσιπά λόγω διακοπής ρεύματος!

Απίστευτες καταστάσεις στο τουρνουά του Σινσινάτι, αφού η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπενζαμέν Μπονζί, διεκόπη λόγω της ηλεκτροδότησης!

Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις που διεξάγεται το τουρνουά έχουν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή στην αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα, αλλά και σε όλους τους αγώνες που διεξάγονταν εκείνη τη στιγμή στο Cinicinnati Open.

Τη στιγμή που έπεσε το ρεύμα ο Τσιτσιπάς κέρδιζε με 1-0 στα σετ, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν πίσω με 5-2, με την βλάβη στις εγκαταστάσεις μέχρι στιγμής να μην έχει αποκατασταθεί.

Με νεότερη ενημέρωση, μάλιστα οι διοργανωτές ανέφερε ότι η επανέναρξη του προγράμματος δεν θα γίνει πριν τη 1:30!

