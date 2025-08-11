Η Παολίνι... προσευχόταν για διπλό λάθος της Σάκκαρη (vid)

Η 29χρονη Ιταλίδα παραδέχτηκε ότι... παρακαλούσε για διπλό λάθος της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας στο 6-5 του τάι μπρέικ στο δεύτερο σετ, καθώς είχε χάσει πέντε ματς πόιντ και όλα ήταν πλέον ανοιχτά.
Όντως, η Μαρία ρίσκαρε με το σερβίς της, υπέπεσε σε double fault και πήγε χαμένη η υπερπροσπάθεια για την επιστροφή από το 6-0...
Δείτε τι είπε η Παολίνι...
Jasmine Paolini always keeps it real 💯 🤣— Tennis Channel (@TennisChannel) August 10, 2025
Watch what the Italian said about Maria Sakkari's double fault on match point 🙊 #CincyTennis pic.twitter.com/ha7qLefFY4