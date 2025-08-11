Η Παολίνι... προσευχόταν για διπλό λάθος της Σάκκαρη (vid)

Απολύτως ειλικρινής ήταν η Τζάσμιν Παολίνι στη συνέντευξή της στο Tennis Channel μετά τη νίκη επί της Μαρίας Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι.

Η 29χρονη Ιταλίδα παραδέχτηκε ότι... παρακαλούσε για διπλό λάθος της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας στο 6-5 του τάι μπρέικ στο δεύτερο σετ, καθώς είχε χάσει πέντε ματς πόιντ και όλα ήταν πλέον ανοιχτά.

Όντως, η Μαρία ρίσκαρε με το σερβίς της, υπέπεσε σε double fault και πήγε χαμένη η υπερπροσπάθεια για την επιστροφή από το 6-0...

Δείτε τι είπε η Παολίνι...