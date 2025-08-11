Αποκλείστηκε από το Νο85 του κόσμου ο Μεντβέντεφ!

Ακόμα μια άσχημη ήττα και έναν πρόωρο αποκλεισμό είχε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στο Σινσινάτι από τον Άνταμ Γουόλτον.

Παρότι επέστρεψε από το 2-4 στο 1ο σετ και το κέρδισε στο tie-break, όπου δεν έχασε ούτε έναν πόντο, ο Μεντβέντεφ δεν απέφυγε μια ακόμα πρόωρη έξοδο σε τουρνουά, αφού μετά το 4-4 στο 2ο σετ έχασε τα 8 από τα 9 επόμενα games!

Ηττήθηκε έτσι και από τον Αυστραλό, Νο85 στον κόσμο τενίστα, φτάνοντας στις 17 ήττες στη φετινή σεζόν, στην οποία μετράει μόλις 26 νίκες.

Έχει πέσει στο Νο15 του κόσμου ο 29χρονος Ρώσος τενίστας, ο οποίος έχει παίξει μόνο σε έναν τελικό φέτος, στο 500άρι του Χάλε, και είχε χάσει τον τίτλο από τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Σε όλα τα Grand Slams έχει μόλις μια νίκη φέτος, ενώ στα Masters προκρίθηκε μόνο στα 2 από τα 7 που έχουν γίνει στα προημιτελικά, στο Indian Wells και τη Μαδρίτη.

Ο Γουόλτον μπήκε στον 3ο γύρο του Cincinnati Open και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Γίρι Λεχέτσκα, που απέκλεισε τον Τρίσταν Μπόγιερ με 4-6, 6-1, 6-4.