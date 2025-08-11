Πρόκριση στα τρία σετ για τον Αλκαράθ

Δεν είχε εύκολη πρεμιέρα ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος πάντως υπερκέρασε το εμπόδιο του Νταμίρ Τζουμχούρ στα 3 σετ και προκρίθηκε στους «32» του Σινσινάτι.

Ο 22χρονος Ισπανός, Νο.2 στον κόσμο και στο ταμπλό του Σινσινάτι, έπαιξε επιπλέον σετ με το καλημέρα στο τουρνουά, αλλά κέρδισε στο τέλος τον Τζουμχούρ, με 6-1, 2-6, 6-3.

Παρά το εκρηκτικό του ξεκίνημα και το εμφατικό 1ο σετ, ο Αλκαράθ υπέστη δύο διαδοχικά break στο 2ο σετ και έμεινε πίσω με 1-5, μπαίνοντας σε μπελάδες.

Στο 3ο σετ έκανε πρώτος το break για να προηγηθεί με 4-1, αλλά ο Τζουμχούρ συνέχισε να τον καταδιώκει και μείωσε σε 4-3. Ευτύχισε να κάνει ένα ακόμα break o Αλκαράθ και να ανακτήσει τον έλεγχο στο 5-3, για να σερβίρει επιτυχώς για το 6-3 και το κλείδωμα της νίκης στη συνέχεια.

Ήταν η 3η φορά που κερδίζει τον Τζουμχούρ σε ισάριθμες μεταξύ τους συναντήσεις ο Αλκάραθ, ο οποίος πάντως αντιμετωπίζει παραδοσιακά δυσκολίες κόντρα στον Βόσνιο. Το 2020, όταν ήταν μόλις 17 χρονών, τον είχε κερδίσει σε ένα Challenger στη Βαρκελώνη με 2-1, ενώ τον κέρδισε και πριν μερικές εβδομάδες στον 3ο γύρο του Roland Garros, χάνοντας και σ' αυτό το ματς ένα σετ.

Έφτασε τις 49 νίκες στη χρονιά ο Αλκαράθ, που μπορεί να γίνει ο πρώτος που θα φτάσει και τις 50 την Τρίτη. Θα αντιμετωπίσει για τον 3ο γύρο έναν εκ των Ταλόν Γκρίκσπουρ και Χαμάντ Μαντζένοβιτς.