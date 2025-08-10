Λύγισε τη Σάκκαρη η Παολίνι

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε σκληρά κόντρα στην Τζάσμιν Παολίνι στο Σινσινάτι (WTA 1000), όμως «έπεσε» μετά από δύο τάι μπρέικ.

Η 29χρονη Ιταλίδα, Νο.9 στον κόσμο, επικράτησε με 7-6(2), 7-6(5) σε 2 ώρες και 13 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Ασλίν Κρούγκερ.

Αν και δεν βρέθηκε στην καλύτερη μέρα της, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.65) ηττήθηκε στις λεπτομέρειες, πληρώνοντας τα λάθη της στα πιο κρίσιμα σημεία του αγώνα. Έδωσε, πάντως, μεγάλη μάχη, επιστρέφοντας από το 5-1 στο πρώτο σετ και από το 6-0 στο τάι μπρέικ του δεύτερου...

Η 30χρονη τενίστρια έχει ένα ακόμα τουρνουά πριν το US Open (24/8), καθώς θα παίξει και στο Μοντερέι (WTA 500) σε μία εβδομάδα.

Η Μαρία έχασε τέσσερις ευκαιρίες για μπρέικ στα δύο πρώτα service games της Παολίνι, αλλά η Ιταλίδα «χτύπησε» στο πρώτο της μπρέικ πόιντ και πέρασε μπροστά με 3-0. Εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Σάκκαρη στη συνέχεια πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ και προηγήθηκε με 5-1, όμως δεν μπόρεσε να κλείσει το σετ όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια της αμέσως μετά.

Σα να μην έφτανε αυτό, έχασε τέσσερα σετ πόιντ στο σερβίς της Μαρίας και μετά ένα ακόμα μπρέικ της Ελληνίδας (5-4), οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ. Το μομέντουμ το είχε η Σάκκαρη, ωστόσο η Παολίνι ήταν αυτή που εμφανίστηκε πιο σταθερή, με αποτέλεσμα να φτάσει με αρκετή άνεση στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Ακόμα πιο κλειστό ήταν το δεύτερο σετ, με τη Μαρία να σβήνει συνολικά τρία μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της, πριν φτάσουμε σε ένα ακόμα τάι μπρέικ. Εκεί η Σάκκαρη βγήκε τελείως εκτός ρυθμού και έδωσε εύκολους πόντους στην Παολίνι, που πήρε κεφάλι με 6-0 και έφτασε μια ανάσα από τη νίκη.

Η Μαρία δεν το έβαλε κάτω και με νέα υπερπροσπάθεια, έσωσε πέντε ματς πόιντ και βρέθηκε να σερβίρει στο 6-5 για την ισοφάριση. Οι μπάλες, όμως, έγιναν στο σημείο αυτό πολύ βαριές, με συνέπεια να κάνει διπλό λάθος και να τελειώσει άδοξα ο αγώνας.

Όπως και να έχει, είναι φανερό ότι η Σάκκαρη επιστρέφει σιγά-σιγά στο επίπεδο που ήταν και είναι θέμα χρόνου να έρθει μια μεγάλη πορεία...