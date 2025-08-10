Τσιτσιπάς: «Είχα καιρό να δω τόση ηρεμία στο box μου»

Ευχαριστημένος από τις αντιδράσεις της ομάδας του στον αγώνα με τον Φάμπιαν Μαροζάν στο Σινσινάτι ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Ο τρόπος που θα περιέγραφα το ματς είναι ότι είχα περίπου 20 κλειδιά για να ανοίξω μια πόρτα», ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Συνέχεια έψαχνα το σωστό για να την ξεκλειδώσω. Μόνο ένα στα 20 ήταν το σωστό. Συνέχεια δοκίμαζα, έλεγχα, έβλεπα αν λειτουργεί ή όχι. Τελικά, στο δεύτερο σετ, νιώθω ότι βρήκα το σωστό κλειδί και μετά η διαδικασία έγινε πιο ομαλή. Η ηρεμία ήταν καλή. Είχα μάλλον καιρό να δω τόση ηρεμία στο box μου και ήταν ωραίο να το βιώσω αυτό. Ήταν ωραίο να βλέπω τον πατέρα μου σίγουρο για αυτά που έλεγε. Δεν είναι πάντα εύκολο για έναν παίκτη να αισθάνεται ότι υπάρχει αβεβαιότητα από το box του. Και δεν είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα να κατηγορήσω τον πατέρα μου. Απλώς, μερικές φορές υπάρχουν πολλά που διακυβεύονται, πολλές προσδοκίες και εξωτερικά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Η γλώσσα του σώματος δεν είναι πάντα η ίδια και αυτό επηρεάζει κάποιες φορές τον παίκτη. Είναι σημαντικό να μιλάμε γι’ αυτά και να ενημερώνουμε τον άλλον. Έτσι αναπτυσσόμαστε ως άνθρωποι. Έτσι εξελισσόμαστε σε μια ενωμένη, δυνατή ομάδα. Καμία ομάδα δεν είναι τέλεια, αλλά υπάρχουν βήματα που μπορείς να κάνεις για να είναι αρκετά καλή».

«Υπήρχε κακή επικοινωνία με τον πατέρα μου»

Για την επιστροφή του Απόστολου στην ομάδα είπε: «Το νόημα είναι να προσπαθήσεις να συνεργαστείς με το άτομο που νοιάζεται περισσότερο για σένα και που πραγματικά θα αφιερώσει παραπάνω ώρες στο γήπεδο, βελτιώνοντάς με, προσπαθώντας να με κάνει όσο καλύτερο γίνεται. Και αυτό ήταν δύσκολο όταν σταματήσαμε να δουλεύουμε μαζί. Υπήρχαν πολλά που μας εμπόδιζαν να συνεργαστούμε και να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας. Υπήρχε κακή επικοινωνία. Νιώθω ότι δεν είχα πια αρκετή υπομονή. Έχω ωριμάσει από τότε, έχει ωριμάσει κι εκείνος από τότε. Νιώθω ότι η αντίληψή του για ορισμένα πράγματα έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Ελπίζω να δουλέψουμε μαζί προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω να ακούμε ο ένας τον άλλον, γιατί νιώθω ότι πολλές φορές υπάρχει μονόλογος - μιλάει μόνο ο ένας και ο άλλος ακούει. Οπότε χρειάζομαι να είναι συνεργάσιμος μαζί μου. Νιώθω ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Δουλεύω μαζί του σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω σε αυτή τη συνεργασία. Και θα εξαρτηθεί από τους δυο μας να τη διαχειριστούμε και να την κάνουμε όσο καλή της αξίζει να είναι».

«Βρίσκω νόημα και βάθος στις λέξεις»

Στη συνέχεια, του επισημάνθηκε ότι είναι πάντα αναλυτικός, στοχαστικός και ρωτήθηκε από πού προέρχεται όλο αυτό. «Είναι οι ρίζες μου; Η καταγωγή μου (γέλια); Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Η Ελλάδα είναι γνωστή για τους φιλοσόφους της. Δεν σημαίνει ότι κάθε Έλληνας που θα συναντήσεις είναι φιλόσοφος ή σκέφτεται τη ζωή σε πιο βαθύ επίπεδο, αλλά η οικογένειά μου ήταν πάντα πολύ στοχαστική. Για εκείνους η γνώση και η εκπαίδευση ήταν πάντα πολύ σημαντικές. Ήταν σημαντικές για την οικογένειά μου, ανεξάρτητα από το αν έπαιζα τένις ή όχι. Πάντα ήθελαν να είμαι κάποιος που μαθαίνει συνεχώς, που βρίσκεται σε διαδικασία αυτοεκπαίδευσης, χωρίς να χρειάζεται την ενίσχυσή τους. Έτσι μεγάλωσα και αυτές ήταν οι αξίες μου. Αισθάνομαι ότι αυτό ανέπτυξε ορισμένα ενδιαφέροντα από μικρή ηλικία, τα οποία συνέχισα να ακολουθώ. Βρίσκω πολύ νόημα και βάθος στις λέξεις, στην ποίηση. Μου αρέσουν πολύ τα αποφθέγματα, η σοφία. Αυτά είναι πράγματα που μου δίνουν χαρά. Μου αρέσει να βλέπω ταινίες, είμαι μεγάλος φίλος του κινηματογράφου. Βλέπω αυτά τα πράγματα ως μορφές τέχνης και από τη φύση μου εκτιμώ την τέχνη, είτε είναι ταινίες, είτε φωτογραφία, είτε γενικά η δημιουργία. Εκτιμώ βαθιά τους ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν με αυτόν τον τρόπο, ακόμα κι αν ξέρω ότι δεν θα γίνω ποτέ ένας Σκορσέζε ή ένας Σπίλμπεργκ».

O Στέφανος θα παίξει αύριο (11/8) στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open με τον Γάλλο Μπενζαμέν Μπονζί.