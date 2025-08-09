Περίπατο στην πρεμιέρα του ο Σίνερ (vid)

Μόλις 50 λεπτά χρειάστηκε ο Γιάνικ Σίνερ για να κάνει το πρώτο βήμα προς υπεράσπιση του τίτλου του στο Σινσινάτι.

Στο πρώτο του ματς μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Wimbledon, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο συνέτριψε με 6-1, 6-1 τον Ντανιέλ Γκαλάν (Νο.144) και θα περιμένει στον τρίτο γύρο τον νικητή του ματς Μπάες-Ντιάλο.

Ο 23χρονος Ιταλός έχει τώρα 22 σερί νίκες σε hatd courts, αλλά αυτός ήταν ο πρώτος του αγώνας στην επιφάνεια μετά τη θριαμβευτική πορεία του στο Australian Open.

Eκτός τρίτου γύρου έμεινε ο Κάσπερ Ρουντ, μετά την ήττα του με 6-7(5), 6-4, 6-2 από τον Αρτούρ Ριντερκνές, που θα παίξει τώρα με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ. Ο 25χρονος Καναδός άφησε εκτός με 6-2, 7-6(3) τον Τομάς Ετσεβέρι.

Συνεχίζει την πορεία του ο Χόλγκερ Ρούνε, που απέκλεισε με 7-5, 7-6(5) τον Ρομάν Σαφιούλιν και θα αναμετρηθεί με τον Άλεξ Μίκελσεν (3-6, 6-3, 6-4 τον Κορεντέν Μουτέ).

Στις γυναίκες, καλά ξεκίνησε η Ίγκα Σβιόντεκ, που μετά το 6-1, 6-4 επί της Αναστάσια Ποταπόβα, θα παίξει με τη Μάρτα Κόστγιουκ στη φάση των «32».