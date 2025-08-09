Μπήκε δυνατά στο Σινσινάτι ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Στέφανος Τστσιπάς λύγισε στα δύο σετ τον επικίνδυνο Φάμπιαν Μαροζάν και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Cincinnati Open (ATP 1000).

Πειστικός στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.29), ξεπέρασε το εμπόδιο του 25χρονου Ούγγρου με 7-6(3), 6-2 σε 84 λεπτά και θα παίξει στους «32» της διοργάνωσης με τον Γάλλο Μπενζαμέν Μπονζί (Νο.63), που σταμάτησε στα τρία σετ τον ντεφορμέ Λορέντζο Μουζέτι (Νο.10).

Ήταν μια καλή πρεμιέρα για τον Στέφανο, που τα βρήκε σκούρα στο πρώτο σετ, όμως κατάφερε να ξεφύγει την τελευταία στιγμή και στη συνέχεια όλα έγιναν πολύ πιο εύκολα. Βοήθησε, φυσικά, και το εξαιρετικό σερβίς του, ειδικά η αποτελεσματικότητα πίσω από το δεύτερο (63%).

Το πρώτο σετ, λοιπόν, ήταν πολύ κλειστό, με τον Στέφανο να έχει την πρώτη ευκαιρία στο όγδοο γκέιμ και τον Μαροζάν να φτάνει πολύ κοντά στο μπρέικ στο 5-5. Εκεί προηγήθηκε με 0-40, ωστόσο η αντίδραση του 27χρονου Έλληνα ήταν φανταστική και με πέντε σερί πόντους (βασικά από το σερβίς), έμεινε όρθιος για το 6-5.

Το σετ τελικά κρίθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς έχασε προβάδισμα με δύο μίνι μπρέικ, όμως πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ (4-2) και «έγραψε» το 1-0 στην πρώτη ευκαιρία του.

Στο δεύτερο σετ ο Στέφανος ήταν ακόμα καλύτερος και με δύο σερί μπρέικ μετά το 2-2, καθάρισε τον αγώνα χωρίς να χάσει άλλο γκέιμ.

Ήταν η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά μετά το Χάλε και αν υπολογίσουμε και το Hopman Cup, μετρούσε από τότε πέντε σερί ήττες.

Mε τον Μπονζί έχει συναντηθεί άλλες τρεις φορές στο tour και έχει ισάριθμες νίκες. Ο αγώνας τους θα γίνει τη Δευτέρα (11/8).