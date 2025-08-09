Ανοίγει το πρόγραμμα της Κυριακής η μάχη της Σάκκαρη με την Παολίνι

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει αύριο το απόγευμα μια θέση στον τρίτο γύρο του Σινσινάτι (WTA 1000).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.65) θα μονομαχήσει με την Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνι (Νο.9) και ο αγώνας τους θα ανοίξει στις 18.00 (Novasports 6) το πρόγραμμα στο κεντρικό court.

Σάκκαρη και Παολίνι έχουν συναντηθεί άλλες τρεις φορές στο tour και η Μαρία προηγείται με 2-1, έχοντας κερδίσει και τη φετινή αναμέτρησή τους στη Μαδρίτη.

Όποια παίκτρια περάσει στη φάση των «32», θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς Λινέτ-Σράμκοβα.

Αύριο ξεκινούν την προσπάθειά τους στη διοργάνωση οι Κάρλος Αλκαράθ, Σάσα Ζβέρεφ, Μπεν Σέλτον, Άλεξ Ντε Μινόρ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Κόκο Γκοφ, Τζέσικα Πεγκούλα.