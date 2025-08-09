Τα συγκινητικά λόγια του Στέφανου για τη γιαγιά του (vid)

Διπλή ήταν η στεναχώρια του Στέφανου Τσιτσιπά μετά τον τελικό του Roland Garros το 2021.

Μετά την οδυνηρή ήττα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αν και προηγήθηκε με 0-2, ο Στέφανος ενημερώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του γιαγιά, η Σταυρούλα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θυμήθηκε στο Σινσινάτι εκείνη τη στιγμή και μίλησε με όμορφα λόγια για τη μητέρα του Απόστολου. «Το πιο τρελό είναι ότι ένιωθα κάτι στον αέρα όταν έμπαινα στο γήπεδο. Κοίταξα προς τον ουρανό, κάτι που δεν κάνω ποτέ, και ένιωσα μια παρουσία. Η είδηση ήρθε περίπου μία ώρα μετά τον τελικό και με κατά κάποιο τρόπο με διέλυσε εκείνη τη στιγμή. Ήταν ο άνθρωπος που με αγαπούσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και το να τη χάσω ήταν μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες στη ζωή μου. Με κάνει να καταλαβαίνω ότι πρέπει να εκτιμάμε τη ζωή, κάθε στιγμή που έχουμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε και ότι οι στιγμές έρχονται και φεύγουν».

Και πρόσθεσε: «Το χαμόγελό της ήταν το πιο αυθεντικό και πιο ειλικρινές πράγμα που έχω δει στη ζωή μου, ήταν γεμάτο αγάπη. Μπορούσες να δεις την πίστη μέσα από τα μάτια της. Έκανε την καλύτερη σπανακόπιτα που έχω φάει στη ζωή μου, θα πρέπει υπάρχει μυστική οικογενειακή συνταγή, πρέπει να τη μάθω. Είμαι ευγνώμων που η γιαγιά μου γέμισε τη ζωή μου με αυτές τις υπέροχες αναμνήσεις αγάπης, φροντίδας. Με καλούσε κάθε εβδομάδα. Ήταν ένα πρόσωπο που θα ζει για πάντα και θέλω τα παιδιά μου να μάθουν γι’ αυτήν».