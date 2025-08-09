Θετικό δείγμα και στο Σινσινάτι η Σάκκαρη! (vid)

Έδειξε χαρακτήρα στην πρεμιέρα της στο Σινσινάτι η Μαρία Σάκκαρη και ξεπέρασε το εμπόδιο της Καμίλα Ραχίμοβα στα τρία σετ.

Αν και ο αγώνας... στράβωσε στο δεύτερο σετ, η Μαρία (No.65) έκανε ανασύνταξη δυνάμεων στο τρίτο και επικράτησε της 24χρονης Ρωσίδας (No.67) με 6-3, 3-6, 6-2 σε 2 ώρες και 11 λεπτά. Πήρε, λοιπόν, το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης (WTA 1000), όπου περιμένει η Τζάσμιν Παολίνι, Νο.7 του ταμπλό.

Η έντονη ζέστη στο Σινσινάτι εμπόδισε και τις δύο παίκτριες να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως η ουσία είναι ότι η Σάκκαρη ανέβασε ταχύτητα όταν χρειάστηκε και σημείωσε άλλη μια πολύτιμη νίκη, που λογικά θα την ανεβάσει λίγο ακόμα στο ranking.

To πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι η Μαρία έχει αρχίσει να δείχνει ξανά την ποιότητά της και να θυμίζει την παίκτρια που ήταν για τρία ολόκληρα χρόνια στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης!

Σαφώς ανώτερη στο πρώτο σετ η 30χρονη Ελληνίδα, πήρε το προβάδισμα μετά από μια πρώτη ανταλλαγή μπρέικ στο ξεκίνημα του αγώνα και έσπασε για άλλη μια φορά την αντίπαλό της στο 5-3, για να βάλει τις βάσεις για τη νίκη της.

Η Ραχίμοβα, ωστόσο, μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε 1-4 με δύο μπρέικ, παίζοντας πολύ καλό τένις. Η Μαρία κατάφερε να πάρει το ένα πίσω και να μειώσει σε 3-4, αλλά έχασε ξανά το σερβίς της στο 3-5 και το ματς πήγε σε τρίτο σετ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, πάντως, τα άφησε όλα πίσω της στη συνέχεια και με δυναμική είσοδο στο καθοριστικό σετ, πέρασε μπροστά με 4-0. Η Ραχίμοβα κράτησε τα δύο επόμενα service games της, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει τη Σάκκαρη, που σέρβιρε με επιτυχία για τη νίκη στο 5-2.

O αγώνας με την Παολίνι θα γίνει την Κυριακή (10/8) και η Μαρία θα προσπαθήσει να πετύχει την τρίτη της νίκη απέναντι στην Ιταλίδα (2-1 το head to head). Φέτος συναντήθηκαν και στη φάση των «32» της Μαδρίτης, όπου η Σάκκαρη επικράτησε με άνεση στα δύο σετ.