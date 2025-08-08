Αποσύρθηκε από το US Open η Μπαδόσα

Συνεχίζεται η ατυχία για την Πάουλα Μπαδόσα, που θα χάσει το τελευταίο Grand Slam της σεζόν.

Η 27χρονη Ισπανίδα, Νο.12 στον κόσμο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έτσι δεν θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για το US Open (24/8-7/9).

Η Πάουλα, μάλιστα, δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα τουρνουά μετά την ήττα της στον πρώτο γύρο του Wimbledon από την Κέιτι Μπόουλτερ.

Τη θέση της στο κυρίως ταμπλό του αμερικανικού Grand Slam θα πάρει η Ελβετίδα Τζιλ Τάιχμαν, ενώ ο Τζακ Ντρέιπερ ψάχνει πάλι παρτενέρ στο μεικτό διπλό.

Αρχικά ήταν να παίξει με την (επίσης τραυματία) Τσινγούεν Ζενγκ και τώρα «έχασε« και την Μπαδόσα!