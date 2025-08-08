Σάββατο βράδυ ξεκινάει ο Τσιτσιπάς στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τστσιπάς θα κάνει αύριο (9/8) πρεμιέρα στο Masters του Σινσινάτι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Ν0.29) θα αναμετρηθεί με τον επικίνδυνο Φάμπιαν Μαροζάν (Νο.56) και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 19.30-20.00 (Cosmote Sport 6), αμέσως μετά την αναμέτρηση Μίκελσεν-Μουτέ που ανοίγει στις 18.00 το πρόγραμμα στο Champions Court.

Oι δύο παίκτες θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και όποιος περάσει στον τρίτο γύρο θα συναντήσει τον νικητή του ματς Μπονζί-Μουζέτι.

Αύριο ξεκινούν την πορεία τους και οι Γιάνικ Σίνερ, Τέιλορ Φριτζ, Χόλγκερ Ρούνε, Τέιλορ Φριτζ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Ίγκα Σβιόντεκ, Μάντισον Κις και Έλενα Ριμπάκινα.