Έκλεισε θέση στο Τορίνο και ο Σίνερ

Ο Γιάνικ Σίνερ εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Nitto ATP Finals στο Τορίνο, ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου του αντιπάλου, του Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο θα επιστρέψει στην πατρίδα του του για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι (2024) χωρίς να χάσει ούτε σετ. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στην Inalpi Arena από τις 9 έως τις 16 Νοεμβρίου.

Αυτή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη και συνολικά τέταρτη παρουσία του Σίνερ στη διοργάνωση, όπου έχει ηττηθεί τα δύο τελευταία χρόνια μόνο από τον Νόβακ Τζόκοβιτς (στον τελικό του 2023).

Ο 23χρονος διατηρεί την κορυφαία θέση στην παγκόσμια κατάταξη επί 60 συνεχόμενες εβδομάδες, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2024. Στη μάχη για το Year-End No. 1 θα αναμετρηθεί με τον Αλκαράθ, με τη μονομαχία να αναμένεται αμφίρροπη μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ο Σίνερ έκανε το ντεμπούτο του στο Nitto ATP Finals το 2021 ως αναπληρωματικός, όταν αντικατέστησε τον συμπατριώτη του Ματέο Μπερετίνι. Τότε, έχασε στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ, ενώ νίκησε τον Χούμπερτ Χούρκατς. Από τότε, έχει κερδίσει 9 από τα 10 ματς που έχει δώσει στο Τορίνο.

Κάρλος και Γιάνικ είναι για την ώρα οι μοναδικοί παίκτες που έχουν κλείσει θέση στο λαμπερό τουρνουά, στο οποίο μετέχουν οι οκτώ καλύτεροι της σεζόν.