Άνοδος επτά θέσεων για τη Σάκκαρη

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη.

Οι λίστες ανανεώθηκαν σήμερα με καθυστέρηση (λόγω των διοργανώσεων της WTA και της ATP στον Καναδά) και η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει κερδίσει επτά θέσεις, ανεβαίνοντας στο Νο.65 του κόσμου.

Κατά τα άλλα, η φοβερή και τρομερή Βικτόρια Εμπόκο πέταξε στο Νο.24 (+61), ενώ σημαντική ήταν και η βελτίωση της φιναλίστ του Μόντρεαλ Ναόμι Οσάκα που είναι πλέον στο Νο.25 (+24).

Σε ό,τι αφορά το Top 10, το νέο πρόσωπο είναι η Έλενα Ριμπάκινα (+2), που πήρε τη θέση της Πάουλα Μπαδόσα στη δεκάδα (Νο.12, -2).

Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε ένα σκαλί και είναι στο Νο.29 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο θριαμβευτής του Τορόντο Μπεν Σέλτον σημείωσε career high (Νο.6, +1)) και ο φιναλίστ Καρέν Χατσάνοφ είναι κοντά στην επιστροφή του στην πρώτη δεκάδα (Νο.12, +4).

Ρεκόρ καριέρας σημείωσαν και οι Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (Νο.18), Άλεξ Πόπιριν (Νο.19).

Στο Νο.1 παραμένει ο Γιάνικ Σίνερ, που μπορεί να απειληθεί τις προσεχείς εβδομάδες από τον Κάρλος Αλκαράθ, καθώς υπερασπίζεται τους τίτλους σε Σινσινάτι και US Open.