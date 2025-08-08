Mε Μαροζάν στο Σινσινάτι ο Τσιτσιπάς

Τον Φάμπιαν Μαροζάν θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του στο Σινσινάτι (ATP 1000) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

O 25χρονος Ούγγρος, Νο.56 στον κόσμο, επικράτησε του Αμερικανού qualifier Κόλτον Σμιθ (No.136) με 6-1, 4-6, 6-2 σε 2 ώρες και 12 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου είχε περάσει ο Στέφανος με μπάι.

Τσιτσιπάς και Μαροζάν θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και ο νικητής θα αναμετρηθεί στον τρίτο γύρο με έναν εκ των Μπενζαμέν Μπονζί, Λορέντζο Μουζέτι. Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο (9/8).

Απόψε, θυμίζουμε, κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση η Μαρία Σάκκαρη, που θα παίξει περίπου στις 22.00 με τη Ρωσίδα Καμίλα Ραχίμοβα.