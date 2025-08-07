Wild card για το Winston-Salem Open ο Τσιτσιπάς

Θέλοντας να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το US Open (24/8-7/9), o Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσθεσε ένα ακόμα τουρνουά στο πρόγραμμά του.

Έτσι, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα παίξει με wild card στο Winston-Salem Open (ΑΤP 250), το οποίο διεξάγεται από τις 17 ως τις 23 του μήνα.

Θυμίζουμε ότι ανάλογη κίνηση έκανε και η Μαρία Σάκκαρη, που θα παίξει πριν τη Νέα Υόρκη στο τουρνουά της Μέριδα.

Για την ώρα, το ελληνικό δίδυμο ετοιμάζεται να λάβει μέρος στο Cincinnati Open, το 1000άρι της ATP και της WTA.