Wild card για το Winston-Salem Open ο Τσιτσιπάς

Έτσι, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα παίξει με wild card στο Winston-Salem Open (ΑΤP 250), το οποίο διεξάγεται από τις 17 ως τις 23 του μήνα.
Θυμίζουμε ότι ανάλογη κίνηση έκανε και η Μαρία Σάκκαρη, που θα παίξει πριν τη Νέα Υόρκη στο τουρνουά της Μέριδα.
Για την ώρα, το ελληνικό δίδυμο ετοιμάζεται να λάβει μέρος στο Cincinnati Open, το 1000άρι της ATP και της WTA.
Greece lightning 🇬🇷⚡— Winston-Salem Open (@WSOpen) August 7, 2025
Former World No. 3 @steftsitsipas has accepted a wild card to play in Winston-Salem!#WSOpen