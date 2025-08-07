Βράδυ Παρασκευής η πρεμιέρα της Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει αύριο (8/8) την πορεία της στο 1000άρι του Σινσινάτι.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.72) θα τεθεί αντιμέτωπη στον πρώτο γύεο με τη Ρωσίδα qualifier Καμίλα Ραχίμοβα (Νο.62) και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 21.30-22.00 (Novasports 6).

Οι δύο παίκτριες είχαν συναντηθεί και πριν πέντε χρόνια στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, όπου η Μαρία είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.

Όποια τενίστρια περάσει στον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί την Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνι, Νο.7 του ταμπλό.

Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στη διοργάνωση θα προκύψει από τον αποψινό αγώνα Σμιθ-Μαροζάν και η πρεμιέρα του 27χρονου τενίστα θα γίνει το Σάββατο (9/8).