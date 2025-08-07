Ξεκίνημα κόντρα στη Ραχίμοβα η Σάκκαρη

Την Καμίλα Ραχίμοβα θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Σινσινάτι (WTA 1000).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.72) περίμενε παίκτρια από τα προκριματικά στην πρεμιέρα της και τελικά έπεσε στην 23χρονη Ρωσίδα (Νο.62), την οποία είχε νικήσει σε straight sets στην πρώτη τους συνάντηση πριν από πέντε χρόνια στο Roland Garros.

Ο αγώνας θα γίνει αύριο (8/8) και όποια πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα βρει απέναντί της την Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνι, Νο.7 του ταμπλό.

Σήμερα θα μάθει τον πρώτο του αντίπαλο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που έχει μπάι στον πρώτο γύρο και περιμένει εκεί τον νικητή του ματς ανάμεσα στον Κόλιν Σμιθ και τον Φάμπιαν Μαροζάν.