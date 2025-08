Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.30) περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί θα βρει είτε τον Φάμπιαν Μαροζάν (No.56), είτε παίκτη από τα προκριματικά.

Αν περάσει στον τρίτο γύρο, λογικά θα πέσει πάνω στον Λορέντζο Μουζέτι, ενώ ο πιθανότερος αντίπαλος στη φάση των «16» είναι ο Κάσπερ Ρουντ.

Όποιος τενίστας φτάσει στα προημιτελικά, ενδεχομένως να πέσει πάνω στον Γιάνικ Σίνερ, Νο.1 στον κόσμο, και ο νικητής αυτού του αγώνα μάλλον θα αναμετρηθεί με Τέιλορ Φριτζ ή Χόλγκερ Ρούνε στα ημιτελικά.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό δεσπόζει η παρουσία του Κάρλος Αλκαράθ, που έχει στη δική του πλευρά τους Άλεξ Ντε Μινόρ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Σάσα Ζβέρεφ, Μπεν Σέλτον και Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Πέμπτη (7/8).

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σίνερ-Μουζέτι

Φριτζ-Ρούνε

Σέλτον-Ζβέρεφ

Ντε Μινόρ-Αλκαράθ

