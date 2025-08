Έφυγε άρον άρον από το γήπεδο μετά την ήττα του ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο 29χρονος Ρώσος (Νο.14) ηττήθηκε από τον υπερασπιστή του τίτλου (Νο.26) με 5-7, 6-4, 6-4 και έφυγε αμέσως από το γήπεδο, χωρίς καν να μαζέψει τα πράγματά του!

Ο 25χρονος Αυστραλός θα παίξει στη φάση των «16» με τον Χόλγκερ Ρούνε (6-2, 6-4 τον Αλεξάντρ Μιλέρ), ενώ ο επικεφαλής του ταμπλό Σάσα Ζβέρεφ, που λύγισε με 6-7(5), 6-3, 6-2 τον Ματέο Αρνάλντι και έφτασε τις 500 νίκες καριέρας, θα αναμετρηθεί με τον Φραν Σερούντολο.

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος Αργεντινός (Νο.24), που άφησε εκτός με 6-3, 6-4 τον συμπατριώτη του Τομάς Ετσεβέρι, έχει ρεκόρ 3-0 κόντρα στον 27χρονο Γερμανό!

O Kρις Ο' Κόνελ, τέλος, που απέκλεισε στον δεύτερο γύρο τον Στέφανο Τσιτσιπά, αποσύρθηκε με τραυματισμό από τη διοργάνωση, οπότε ο Άλεξ Ντε Μινόρ πέρασε ξεκούραστα στους «16», όπου θα βρει τον νικητή του ματς Τιάφοου-Βούκιτς.

Δείτε στο βίντεο μερικές από τις.. ξεχωριστές στιγμές του Μεντβέντεφ στον αγώνα με τον Πόπιριν.

