Νέα σκληρή ήττα για Τσιτσιπά (vid)

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.30), που ηττήθηκε με 6-4, 4-6, 6-2 από τον 31χρονο Αυστραλό (Νο.78) σε 2 ώρες στο πρώτο του ματς στο tour μετά την εγκατάλειψη στο Wimbledon λόγω του προβλήματος στη μέση. Ήταν και το πρώτο του ματς με τον πατέρα του ξανά στο πλευρό του, μετά από έναν χρόνο απουσίας.

Η αλλαγή αυτή, ωστόσο, δεν του έδωσε καμία ώθηση και όπως συμβαίνει πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό, γνώρισε την ήττα από έναν παίκτη που θεωρητικά είναι αρκετά κατώτερός του. Στο γήπεδο, όμως, κρίνονται όλα και ο Ο' Κόνελ απόψε άξιζε τη νίκη, σε αντίθεση με τον Στέφανο, που ήταν για άλλη μια φορά απογοητευτικός και υπέπεσε σε σωρεία λαθών σtα κρίσιμα σημεία του αγώνα...

Έτσι κι αλλιώς, πάντως, δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά τα τελευταία χρόνια στον Καναδά και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν η τέταρτη σερί ήττα του στη διοργάνωση (δύο στο Μόντρεαλ και δύο στο Τορόντο)!

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς δεν απείλησε το πολύ καλό σερβίς του αντιπάλου του, αλλά ο ίδιος δεν μπόρεσε να κρατήσει στο έβδομο γκέιμ και έμεινε πίσω με 4-3. Αυτό το μπρέικ ήταν αρκετό για να χαρίσει το πρώτο σετ στον Αυστραλό και να βάλει σε... μπελάδες τον 26χρονο Έλληνα.

Και το δεύτερο σετ ήταν πολύ κλειστό και τελικά αυτός που χαμογέλασε ήταν ο Στέφανος, καθώς πίεσε τον Ο' Κόνελ στο 4-5 και άρπαξε το σετ για το 1-1.

Θα περίμενε κανείς ότι ο Τσιτσιπάς θα έμπαινε με φόρα στο τρίτο σετ και θα «έπνιγε» τον αντίπαλό του, αλλά αυτός ήταν που έχασε το σερβίς του με το καλημέρα και απέτυχε να απαντήσει αμέσως μετά, πετώντας τέσσερα μπρέικ πόιντ (τα τρία συνεχόμενα).

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα όταν ο Ο' Κόνελ σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ και προηγήθηκε με 4-1, αλλά ο Στεφ τον «έσπασε» στο επόμενο γκέιμ και αναπτερώθηκαν προσωρινά οι ελπίδες του. Τα λάθη, ωστόσο, συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα να δεχτεί ένα ακόμα μπρέικ (5-2) και τελικά να «παραδοθεί» στο επόμενο γκέιμ, έχοντας χάσει κάθε διάθεση να παλέψει.

Ο Ο' Κόνελ, λοιπόν, έκλεισε θέση στη φάση των «32» της διοργάνωσης και θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα Κομεσάνια-Ντε Μινόρ.

Ο επόμενος σταθμός του Τσιτσιπά είναι το Σινσινάτι (7/8), όπου θα γίνει και η πρόβα τζενεράλε εν όψει του US Open (24/8).

Upset complete 👍



Christopher O'Connell takes out Stefanos Tsitsipas 6-4 4-6 6-2 to book his place in the last 32 🙌#NBO25 pic.twitter.com/EBxQaHPnCo