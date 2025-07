Χαμένη ευκαιρία για τη Σάκκαρη (vids)

Πάλεψε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.72), όμως ηττήθηκε με 7-5, 6-4 από την 31χρονη Αμερικανίδα (Νο.4) σε 92 λεπτά και αναγκαστικά στρέφει το ενδιαφέρον της στο Σινσινάτι (7/8).

H Πεγκούλα, φυσικά, ήταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, ωστόσο η Μαρία θα μπορούσε τουλάχιστον να κατακτήσει το πρώτο σετ, καθώς προηγήθηκε με 3-5 και είχε πέντε σετ πόιντ στο 4-5. Η κάτοχος του τίτλου, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία της, έπαιξε επιθετικά και με έξι γκέιμ στη σειρά όχι μόνο κατέκτησε το πρώτο σετ, αλλά έβαλε γερές βάσεις και στο δεύτερο.

Η Μαρία σίγουρα θα φύγει για άλλη μια φορά πικραμένη από τον Καναδά (όπου έχει πετύχει συνολικά μόνο τέσσερις νίκες), ωστόσο δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι ανεβαίνει σιγά-σιγά η απόδοσή της και μπορεί να «χτυπάει» τοπ αντιπάλους, όπως είναι η Πεγκούλα.

Έχοντας, μάλιστα, το πλεονέκτημα να μην υπερασπίζεται βαθμούς μέχρι το τέλος της σεζόν, κάθε νίκη θα την ανεβάζει στο ranking. Έτσι, μετά την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Μόντρεαλ, αναμένεται να μπει ξανά στο Top 70 του κόσμου.

Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση του σκορ στο ματς με την Πεγκούλα, η Αμερικανίδα πέτυχε πρώτη μπρέικ και προηγήθηκε με 2-1, αλλά η Μαρία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της και πήρε πίσω το μπρέικ, ισοφαρίζοντας σε 3-3.

Φάνηκε να παίρνει και τον έλεγχο του σετ, καθώς η Πεγκούλα συνέχισε τα λάθη και έχασε το σερβίς της στο όγδοο γκέιμ, για να γίνει το 3-5. Δεν κατάφερε να σερβίρει με επιτυχία για το πρώτο σετ, αλλά είχε πέντε ευκαιρίες (οι τρεις ήταν συνεχόμενες) στο επόμενο γκέιμ για να τελειώσει τη δουλειά.

Η Πεγκούλα, όμως, μπροστά στον κίνδυνο ανέβασε ταχύτητα, πίεσε τη Μαρία και έμεινε όρθια για το 5-5. Σα να μην έφτανε αυτό για τη Σάκκαρη, ήρθε και το μπρέικ στο επόμενο γκέιμ (6-5), για να ακολουθήσει το... τελειωτικό χτύπημα στο σερβίς της Πεγκούλα.

Η Αμερικανίδα συνέχισε το σερί των κερδισμένων γκέιμ και στο δεύτερο σετ (2-0) και όλα φάνηκαν να τελειώνουν όταν σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ για το 4-1. Έχασε το σερβίς της αμέσως μετά και η Μαρία «ζωντάνεψε» προσωρινά, ωστόσο η Πεγκούλα σφράγισε την πρόκριση όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια της στο 5-4.

Χρειάστηκε, πάντως, να σβήσει με ψυχραιμία ένα μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη, που αμέσως μετά έχασε δικό της πόντο και «έδωσε» το ματς πόιντ στην αντίπαλό της.

Η Πεγκούλα προηγείται πλέον στο head to head με 7-5 και θα παίξει στον τρίτο γύρο με την Αναστάσια Σεβαστόβα.

The title defense begins 🙌@JPegula defeats Sakkari 7-5, 6-4 to begin her journey in Montreal.#OBN25 pic.twitter.com/NX58ZZ3IyZ