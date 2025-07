Σάκκαρη: «Ήμουν θαρραλέα στο τέλος του τρίτου σετ» (vid)

«Ήταν δύσκολο ματς, έπαιξε εξαιρετικό τένις», είπε για την αντίπαλό της η 30χρονη Ελληνίδα. «Είναι ψηλή, είναι big server με μεγάλα χτυπήματα, νομίζω ότι έχει περιθώρια βελτίωσης γιατί είναι ακόμα νέα. Περίμενα έναν δύσκολο αγώνα, δεν αισθανόμουν τόσο άνετα στο court, γιατί είναι γρήγορο. Έχω τώρα ρεπό και ελπίζω να συνηθίσω την ταχύτητα του court και να είμαι καλύτερη στο δεύτερο ματς».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε τι της άρεσε από το παιχνίδι της. «Όχι πολλά πράγματα (γέλια). Μου άρεσε το γεγονός ότι ήμουν θαρραλέα στο τέλος του τρίτου σετ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ήμουν λίγο τυχερή που βρήκα μερικές γραμμές, αλλά την ίδια στιγμή ήταν κλειδί που ήμουν θαρραλέα. Είμαι χαρούμενη που δίνω στον εαυτό μου άλλη μια ευκαιρία να παίξει καλύτερο τένις και να απολαύσει την ατμόσφαιρα εδώ. Τα καναδικά τουρνουά δεν μου έχουν φερθεί και τόσο καλά στο παρελθόν, ελπίζω να αλλάξει αυτό φέτος!». Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν μόλις η τέταρτη νίκη της Μαρίας στη διοργάνωση.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Τζέσικα Πεγκούλα, Νο.4 στον κόσμο.

Sakkari after beating Carson Branstine in Montreal



“What did you especially like about your game tonight?”



Maria: “What I liked?”



“Yeah.”



Maria: “Not many things” 😂



pic.twitter.com/uBYi7Jy7Zj