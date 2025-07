Όρθια σε... θρίλερ η Σάκκαρη! (vids)

Η Κάρσον Μπράινταϊν πίεσε αφάνταστα τη Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο Μόντρεαλ (WTA 1000), όμως η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρήκε τον δρόμο προς τη νίκη!

Μετά από μεγάλη μάχη διάρκειας 2 ωρών και 21 λεπτών, η Μαρία (Νο.72) λύγισε την 24χρονη Καναδή (Νο.191) με 6-2, 3-6, 7-5 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του καναδικού Masters, όπου περιμένει η Τζέσικα Πεγκούλα, Νο.4 στον κόσμο.

Το ματς «στράβωσε» για τη Σάκκαρη στο δεύτερο, αλλά και στο τρίτο σετ, όμως παρέμεινε ψύχραιμη παρά τις αντιδράσεις του κοινού, κυνήγησε τα χτυπήματά της και έφτασε στην πρόκριση. Και σε αυτή τη φάση της καριέρας της, κάθε νίκη είναι σημαντική, τόσο για ψυχολογικούς, όσο και για βαθμολογικούς λόγους!

Η Μαρία είχε τον έλεγχο στο πρώτο σετ και σημειώνοντας δύο μπρέικ, έφτασε με αρκετή άνεση στο 1-0. Στο δεύτερο, ωστόσο, έχασε τρεις ευκαιρίες να πάρει το προβάδισμα στο 1-1 και τελικά δέχτηκε το καθοριστικό μπρέικ στο όγδοο γκέιμ (3-5), για να φέρει η Μπράνσταϊν το ματς στα ίσα.

Η 30χρονη Ελληνίδα, πάντως, δεν πτοήθηκε από την απώλεια του σετ και με γρήγορο μπρέικ στο τρίτο, πέρασε μπροστά με 2-0. Έφτασε και έναν πόντο μακριά από το 4-1, ωστόσο η Καναδή γύρισε το γκέιμ και ξαναμπήκε στη διεκδίκηση της νίκης (3-2).

Η Μπράνσταϊν έσωσε ένα μπρέικ πόιντ αμέσως μετά και ακολούθησε το δραματικό φινάλε, με τις δύο τενίστριες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 5-5. Η Μαρία κράτησε το σερβίς της στη συνέχεια και πίεσε την αντίπαλό της για να αποφύγει το τάι μπρέικ, με αποτέλεσμα να φτάσει σε ματς πόιντ και να κλείσει τελικά τον αγώνα. Ήταν ένα καλό τεστ για τη Μαρία, που έδειξε για άλλη μια φορά θάρρος στα δύσκολα!

Σάκκαρη και Πεγκούλα θα συναντηθούν την Τετάρτη (30/7) για 12η φορά και η Μαρία θα προσπαθήσει να φέρει την ισορροπία στο head to head, πετυχαίνοντας την έκτη νίκη της.

Στο μεταξύ, η Τζίνι Μπουσάρντ... παρέτεινε την καριέρα της, καθώς υπέταξε με 6-4, 2-6, 6-2 την Εμιλιάνα Αράνγκο και θα συναντήσει την Μπελίντα Μπέντσιτς στον δεύτερο γύρο. Θυμίζουμε ότι αυτό είναι το τελευταίο τουρνουά της Καναδής.

Burning the midnight oil in Montreal! 🌙@mariasakkari passes Branstine's test and is into the next round. #OBN25 pic.twitter.com/h6cFF7X5iC — wta (@WTA) July 29, 2025