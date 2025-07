Μεγάλη εμφάνιση και προημιτελικά για τη Σάκκαρη!

Ολοένα και καλύτερη η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.90), λύγισε την 24χρονη Αμερικανίδα με 7-5, 7-6(1) και θα περιμένει στα προημιτελικά τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Ναόμι Οσάκα και την Έμα Ραντουκάνου. Το ματς αυτό, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί τη μέρα που θα γίνει 30 ετών (25/7)!

Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή νίκη της σε βάρος παίκτριας του Top 20 και θα προσπαθήσει την Παρασκευή να φτάσει στον πρώτο της ημιτελικά μετά από σχεδόν 16 μήνες!

Το βέβαιο είναι πως μπορεί να τα καταφέρει αν συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, καθώς αρχίζει σιγά-σιγά να θυμίζει την παλιά Μαρία! Το βασικό πράγμα, πάντως, που έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό είναι το στυλ παιχνιδιού της, το οποίο έχει γίνει πολύ πιο επιθετικό...

Περισσότερα σε λίγο...

There's no such thing as the perfect foreh--- 😮‍💨@mariasakkari | #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/GQYonadUOm