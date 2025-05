Συνεπής στο μεγάλο ραντεβού με Φις ο Τσιτσιπάς (vids)

Σοβαρός ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.19), επικράτησε του 28χρονου Γάλλου (Νο.39) με 6-2, 7-6(3) σε 91 λεπτά και έχει μεγάλο ραντεβού την Κυριακή (11/5) με τον Αρτούρ Φις (Νο.14), τον οποίο δεν έχει νικήσει ποτέ!

Ο Στέφανος κέρδισε με συνοπτικές διαδικασίες το πρώτο σετ, όμως δυσκολεύτηκε στο δεύτερο, όπου έμεινε και πίσω στο σκορ με μπρέικ. Έδειξε, πάντως, χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και σφράγισε την πρόκριση στο τάι μπρέικ, αποφεύγοντας ένα τρίτο σετ, που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε κατάληξη!

Ο 26χρονος τενίστας πέτυχε το πρώτο του μπρέικ στο έκτο γκέιμ (4-2) και πίεσε τον αντίπαλό του όταν εκείνος σέρβιρε για να μείνει στο σετ στο 5-2, με αποτέλεσμα να τον «σπάσει» ακόμα μια φορά και να φτάσει στο 1-0.

Το δεύτερο σετ, ωστόσο, είχε απρόσμενη εξέλιξη, καθώς ο Μιλέρ έσωσε ένα μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά στο τέταρτο γκέιμ και πέτυχε το δικό του πρώτο μπρέικ αμέσως μετά, για να προηγηθεί με 2-3.

Ευτυχώς, ο Στέφανος είχε την άμεση απάντηση, ισοφάρισε σε 3-3 και τελικά το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε την ποιότητά του. Αν και έχασε το αρχικό του προβάδισμα με 2-0, πέτυχε δύο συνεχόμενα μίνι μπρέικ και πέρασε μπροστά με 5-2. Κράτησε το ένα από τα δύο επόμενα σερβίς του (6-3) και εκμεταλλεύτηκε το πρώτο ματς πόιντ του, με ένα άκρως εντυπωσιακό πέρασμα με το forehand.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι πρέπει να εμφανιστεί λίγο καλύτερος μεθαύριο, για να κάμψει την αντίσταση του Φις, που νωρίτερα έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Τάλον Γκρίκσπορ (6-2, 6-2). Ο 20χρονος Γάλλος έχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τον Τσιτσιπά, αλλά στην τελευταία τους συνάντηση στη Βαρκελώνη ο Στέφανος εγκατέλειψε με τραυματισμό.

Στα δύο προηγούμενα ματς, το 2023 στην Αμβέρσα και το 2024 στη Βασιλεία, ο Φις είχε επικρατήσει στα δύο σετ.

A Stef STUNNER to seal it 😮‍💨@steftsitsipas takes down Muller 6-2 7-6!#IBI25 pic.twitter.com/9az0ZM35fY