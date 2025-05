Η κλήρωση του Τσιτσιπά στη Ρώμη

Μέχρι τότε, πάντως, έχει δρόμο, καθώς μετά το μπάι του πρώτου γύρου θα παίξει με τον νικητή του ματς Λεχέτσκα-Μιλέρ, ενώ στον τρίτο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Αρτούρ Φις, τον οποίο δεν έχει νικήσει ποτέ.

Μετά τον Ζβέρεφ, που είναι ο λογικός αντίπαλος στους «16», ο Λορέντζο Μουζέτι είναι το πιθανότερο εμπόδιο στα προημιτελικά και ο Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά. Στην ίδια πλευρά είναι και ο Τζακ Ντρέιπερ.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό βρίσκεται ο Γιάνικ Σίνερ, που επιστρέφει στη δράση μετά την τρίμηνη τιμωρία του λόγω ντόπινγκ και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον νικητή του ματς Ναβόνε-Τσινά.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν στις 7/5.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Σίνερ-Ρουντ

Φριτζ-Ντε Μινόρ

Ντρέιπερ-Αλκαράθ

Μουζέτι-Ζβέρεφ

The @atptour main draw is HERE 👀#IBI25 pic.twitter.com/OGwYfqJQaN