Κατέκτησε τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα του ο Ρουντ! (vids)

Μετά από μια συναρπαστική μάχη διάρκειας 2 ωρών και 29 λεπτών, ο 26χρονος Νορβηγός (Νο.15) πήρε τη νίκη επί του 23χρονου Βρετανού (Νο.6) με 7-5, 3-6, 6-4 και κατέκτησε τον 13o και μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του!

Είναι μόλις ο τρίτος Σκανδιναβός μετά τους Στέφαν Έντμπεργκ (Αμβούργο 1992) και Μάγκνους Νόρμαν (Ρώμη 2000), που σηκώνει κούπα σε χωμάτινο Masters και, φυσικά, ο πρώτος Νορβηγός που τα καταφέρνει. Ο θρυλικός Σουηδός, μάλιστα, ήταν και παρών στον τελικό της Μαδρίτης!

Ο Ρουντ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο χώμα από τις αρχές του 2020, καθώς στο διάστημα αυτό έχει σημειώσει 125 νίκες, έχει παίξει σε 17 τελικούς και έχει πανηγυρίσει 12 τίτλους. O μοναδικός του τίτλος σε άλλη επιφάνεια (hard court) ήρθε το 2021 στο Σαν Ντιέγκο!

Ο δύο φορές φιναλίστ του Roland Garros (2022, 2023) κυνηγούσε στο πρώτο σετ τον Ντρέιπερ, όμως κατάφερε να «κλέψει» το προβάδισμα με τέσσερα σερί γκέιμ μετά το 3-5 και να «γράψει» το 1-0.

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, ο Ντρέιπει ξαναβρήκε το forehand του και έφτασε δικαίως στην ισοφάριση, πραγματοποιώντας σχεδόν αλάνθαστη εμφάνιση.

Στο τρίτο σετ έγινε μεγάλη μάχη, με τους δύο τενίστες να έχουν τις ευκαιρίες τους και τελικά τον Ρουντ να εκμεταλλεύεται το πέμπτο μπρέικ πόιντ του, για να πάρει κεφάλι με 3-2.

Σερβίροντας εξαιρετικά μέχρι το τέλος, ο Κάσπερ διατήρησε την απόσταση και έκλεισε τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4. Eπιτέλους, θα λέγαμε, ήρθε η ώρα για έναν μεγάλο τίτλο, αφού πριν το Madrid Open και πέρα από το Roland Garros, είχε παίξει στον τελικό του Mαϊάμι, του US Open και του ATP Finals το 2022, αλλά και στον τελικό του Μόντε Κάρλο το 2024.

Με την πορεία του στη Μαδρίτη θα επιστρέψει στο Top 10 και θα ανεβεί στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης, λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του Roland Garros.

Ο Ντρέιπερ, από την πλευρά του, θα σημειώσει αύριο (5/5) career high με την άνοδό του στο Νο.5 του κόσμου.

Και οι δύο παίκτες, βέβαια, θα αγωνιστούν την προσεχή εβδομάδα στη Ρώμη (7/5), στο τελευταίο χωμάτινο Masters της σεζόν.

Casper Ruud in Grand Slam & Masters 1000 finals: Miami 2022 ❌ Roland-Garros 2022 ❌ US Open 2022 ❌ Nitto ATP Finals 2022 ❌ Roland-Garros 2023 ❌ Monte-Carlo 2024 ❌ Madrid 2025 ✅🏆 #MMOpen pic.twitter.com/XRpdd1cygb

There's nothing like your FIRST Masters 1000 title 🙌🏆@CasperRuud98 #MMOpen pic.twitter.com/aGfqF0htVn