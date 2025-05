Για τρίτη φορά πρωταθλήτρια στη Μαδρίτη η Σαμπαλένκα (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της 21χρονης Αμερικανίδας (Νο.4) με 6-3, 7-6(3) σε 1 ώρα και 39 λεπτά και φεύγει με το τρόπαιο από την ισπανική πρωτεύουσα για τρίτη φορά (2021, 2023, 2025).

Η 26χρονη Λευκορωσίδα ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα και προηγήθηκε με 4-1, όμως η Γκοφ πήρε το ένα μπρέικ πίσω και άρχισε να φαίνεται πιο ανταγωνιστική. Δεν κράτησε, ωστόσο, το σερβίς της όταν σέρβιρε στο 5-3 για να μείνει στο σετ και έτσι η Σαμπαλένκα έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

Η Κόκο, πάντως, δεν το έβαλε κάτω και με το μπρέικ που σημείωσε στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ (1-2), άρχισε να πιστεύει στη μεγάλη ανατροπή. Έσβησε δύο μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της στο 2-3, πέρασε μπροστά με 3-5 και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για την ισοφάριση στο 4-5, όμως δεν άντεξε. Η Σαμπαλένκα, αφού πρώτο έσωσε ένα σετ πόιντ της Γκοφ, εκμεταλλεύτηκε το πέμπτο μπρέικ πόιντ της και ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του σετ (5-5).

Είχε, μάλιστα, την ευκαιρία να κλείσει τον αγώνα στο 6-5, αλλά «πέταξε» το πρώτο ματς πόιντ της και το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ. Εκεί η Γκοφ επέστρεψε από το 3-0 και ισοφάρισε σε 3-3, όμως έχασε ξανά το σερβίς της (4-3) και το τελειωτικό χτύπημα ήρθε με ένα ακόμα μίνι μπρέικ στο 6-3.

Ήταν μόλις ο δεύτερος χαμένος τελικός για την Κόκο (9-2), ενώ η Σαμπαλένκα έφτασε τους 9 τίτλους σε τουρνουά WTA 1000 (9-4 σε τελικούς). Έχει σηκώσει φέτος 3 τίτλους (3-3 το ρεκόρ της σε τελικούς) και αυτός ήταν ο τέταρτος διαδοχικός τελικός της! Eίναι και η μόνη παίκτρια που έχει φέτος 31 νίκες, έχοντας και ρεκόρ 6-0 (χωρίς απώλεια σετ) με τενίστριες του Top 10.

Εκτός των άλλων, άνοιξε και την ψαλίδα από την Ίγκα Σβιόντεκ, την οποία κράτησε στο Νο.2, καθώς θα ανέβαινε εκεί η Γκοφ αν κατακτούσε τον τίτλο. Η νεαρή Αμερικανίδα, ωστόσο, έχει εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Νο.3 και έχει μειώσει... επικίνδυνα την απόσταση από την Πολωνή (-170).

Ο επόμενος σταθμός και για τις τρεις παίκτριες είναι η Ρώμη (6/5), το τελευταίο μεγάλο ραντεβού πριν το Roland Garros (25/5). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σβιόντεκ υπερασπίζεται τον τίτλο και στα δύο αυτά τουρνουά!

Sabalenka takes the break to level it to five all in the second set ‼️@SabalenkaA | #MMOPEN pic.twitter.com/TM7K2MNUYU