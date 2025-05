Ρώσος τενίστας σε κατάσταση αλλοφροσύνης: Τα έβαλε με... θεούς και δαίμονες - Βίντεο

Ο Ρώσος κέρδιζε με 4-0 στο τρίτο και καθοριστικό σετ εναντίον του γηπεδούχου παίκτη Αλέχο Σάντσες Κιλέζ, όταν, αφού κέρδισε έναν πόντο, εξαπέλυσε ύβρεις στον διαιτητή, συνοδεύοντάς τες με μια άσεμνη χειρονομία που επαναλήφθηκε αρκετές φορές.

Ο Γκούλιν, 22 ετών, δεν είχε αποδεχτεί μια προηγούμενη απόφαση του διαιτητή που πίστευε ότι τον είχε αδικήσει. Για τη συμπεριφορά του, αποκλείστηκε αμέσως και ο αγώνας κατοχυρώθηκε στον αντίπαλό του. Επιπλέον, ο Ρώσος κινδυνεύει να δει την καριέρα του να τελειώνει εδώ με ισόβιο αποκλεισμό. Δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης της χώρας του: «Ήταν σαν να είχα ένα κόκκινο πέπλο μπροστά στα μάτια μου, σαν ταύρος. Δεν μπορούσα να κρατηθώ».

Russian tennis player Svyatoslav Gulin was winning an ITF World Tour game. Then he decided to insult the judge.



Result: defeat by disqualification. pic.twitter.com/apXjSNImfN