Έκλεισε το μεγάλο ραντεβού με τη Σβιόντεκ η Γκοφ (vid)

Η 21χρονη Αμερικανίδα (Νο.4) λύγισε με 7-5, 6-1 τη νεαρή Ρωσίδα (Νο.7) σε 92 λεπτά και φάνηκε συνεπής στο μεγάλο ραντεβού με την Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2) στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ήταν, μάλιστα, η τρίτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες με τη φορμαρισμένη 18χρονη, που έχει «λάμψει» τη φετινή σεζόν.

Η Αντρέεβα, πάντως, έχασε μοναδική ευκαιρία να πάρει το πρώτο σετ, καθώς σέρβιρε στο 4-5 και είχε διπλό σετ πόιντ (40-15). Η Κόκο, ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει και να «κλέψει» το προβάδισμα, κάτι που σίγουρα «πλήγωσε» την ψυχολογία της 18χρονης αντιπάλου της και αυτό φάνηκε στη συνέχεια του αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, λοιπόν, η Γκοφ έκανε περίπατο και σφράγισε την πρόκριση χάνοντας μόνο ένα γκέιμ στο 5-0. Ήταν η 25η νίκη της σε βάρος παίκτριας του Top 10!

Κόντρα στη Σβιόντεκ έχει μόλις τρεις νίκες σε 14 αναμετρήσεις, όμως έχει κερδίσει τις δύο τελευταίες συναντήσεις τους στo WTA Finals 2024 και στο United Cup 2025. H Ίγκα, βέβαια, έχει 5/5 απέναντί της στο χώμα...

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Σαμπαλένκα-Κόστγιουκ και Σβιτολίνα-Ουτσιτζίμα.

FIVE ⭐️ PERFORMANCE@CocoGauff navigates an in-form Mirra Andreeva 7-5, 6-1 for a spot in the semifinals where she will face Swiatek!#MMOPEN pic.twitter.com/fGo7Go0ErL