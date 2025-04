Συνήλθε από το... κουλούρι και πήρε ρεβάνς από την Κις η Σβιόντεκ (vid)

Όταν ξύπνησε από τον... εφιάλτη, η 23χρονη Πολωνή (Νο.2) πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και επικράτησε της 30χρονης Αμερικανίδας (Νο.5) με 0-6, 6-3, 6-2 σε 1 ώρα και 46 λεπτά, συνεχίζοντας την πορεία προς το repeat στη Μαδρίτη. Εκτός των άλλων, ήταν και μια ρεβάνς για την ήττα της από την Κις στα ημιτελικά του φετινού Australian Open.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ήταν το πρώτο «κουλούρι» που δέχεται η Ίγκα εδώ και τέσσερα χρόνια (Ίστμπορν, Κασάτκινα) και το πρώτο στο χώμα μετά το 2019 (Roland Garros, Χάλεπ)! Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει την ίδια να ισοπεδώνει τις αντιπάλους της και να κερδίζει σετ χωρίς απώλεια γκέιμ...

Η ουσία είναι ότι συνήλθε από το σοκ του πρώτου σετ, ανέβασε την απόδοσή της και παράλληλα είδε να αυξάνονται κατακόρυφα τα λάθη από τη ρακέτα της Κις. Έτσι, έφτασε χωρίς άλλα προβλήματα στον 20ο WTA 1000 ημιτελικό της (σε 38 συμμετοχές) και θα περιμένει εκεί τη νικήτρια του ματς Αντρέεβα-Γκοφ.

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τις αναμετρήσεις Σαμπαλένκα-Κόστγιουκ και Ουτσιτζίμα-Σβιτολίνα.

you can NEVER count her out 🤯



defending champion @iga_swiatek fights back to defeat Keys 0-6, 6-3, 6-2!#MMOPEN pic.twitter.com/0wGBekTtdQ