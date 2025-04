Μπλακ άουτ του Τσιτσιπά στη Μαδρίτη (vids)

«Λύγισε» στα κρίσιμα σημεία του αγώνα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.18) και τελικά «παραδόθηκε» στον 23χρονο Ιταλό (Νο.11) με 7-5, 7-6(3) σε 1 ώρα και 54 λεπτά, αποχαιρετώντας πρόωρα το ισπανικό Masters.

Ήταν ένα ματς στα μέτρα του, όμως έχασε ανεξήγητα την αυτοκυριαρχία του στο φινάλε τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου σετ, με αποτέλεσμα να δώσει πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλό του. Μετά, λοιπόν, το 5-0 με το οποίο ξεκίνησε αυτό το rivalry, ο Στεφ έχει χάσει δύο σερί φορές από τον Μουζέτι και, μάλιστα, στην αγαπημένη του επιφάνεια, καθώς πριν λίγες μέρες ήρθε και η ήττα στο Μόντε Κάρλο.

Τα μηνύματα, πάντως, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν τελείως διαφορετικά! Ο Στεφ είχε «ισοπεδώσει» τον νεαρό Ιταλό και όχι μόνο κατάφερε να περάσει μπροστά με 1-4 μετά το μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ, αλλά είχε και τρία μπρέικ πόιντ για το 1-5.

Ο Μουζέτι μπόρεσε να κρατήσει στο σημείο αυτό το σερβίς του και να μείνει ουσιαστικά στο σετ, αλλά βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση όταν πήρε ο Στέφανος τις μπάλες να σερβίρει για το 0-1 στο 3-5.

Το βάρος, όμως, φάνηκε να το έχει ο Στέφανος, που πήρε βιαστικές, αψυχολόγητες αποφάσεις και τελικά έχασε το γκέιμ, όταν άρχισε να επιχειρεί σερβίς βολέ χωρίς επιτυχία (4-5)...

Προσπάθησε, ωστόσο, να κλείσει το σετ στο επόμενο γκέιμ, αλλά ο Μουζέτι έσβησε το σετ πόιντ με drop shot και φαινόταν να βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος.

Πράγματι, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Στεφ (μεταξύ των οποίων δύο double faults) στο επόμενο γκέιμ, πέτυχε το δεύτερο συνεχόμενο μπρέικ του (6-5) και έβαλε βάσεις για τη νίκη, σερβίροντας στη συνέχεια με επιτυχία. Βρέθηκε πίσω με 2-5, όμως κατάφερε να πάρει πέντε γκέιμ στη σειρά και να κάνει τη μεγάλη ανατροπή!

Στο δεύτερο σετ οι δύο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 4-4 χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο στο επόμενο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έφτασε... μια ανάσα από την ήττα, καθώς εξαιτίας των λαθών του βρέθηκε πίσω με 0-40. Κατάφερε... κόντρα στα προγνωστικά να βγει αλώβητος, παρότι ο Μουζέτι είχε ένα ακόμα μπρέικ πόιντ, ενώ απειλήθηκε και στο επόμενο service game του, αλλά τελικά όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τσιτσιπάς έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, ο Μουζέτι πήρε προβάδισμα με 6-0 και παρόλο που ο Έλληνας πρωταθλητής «ζωντάνεψε» προς στιγμή με τρεις διαδοχικούς πόντους, ήταν πλέον αργά...

Χάθηκε, λοιπόν, μια καλή ευκαιρία να βάλει βαθμούς στην τσέπη και θα ταξιδέψει τώρα στη Ρώμη (7-18/5), όπου καλείται να υπερασπιστεί την περσινή παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Για την ώρα, βέβαια, η πορεία του στην αγαπημένη του επιφάνεια σίγουρα δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανείς και πλησιάζει το Roland Garros (25/5)...

Ο Μουζέτι, από την άλλη, που ετοιμάζεται για την πρώτη του είσοδο στο Top 10, θα παίξει στη φάση των «16» με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

