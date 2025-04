Αναβλήθηκαν οι αγώνες του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη στη Μαδρίτη!

Αυτό σημαίνει ότι αναβλήθηκε τόσο η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Λορέντζο Μουζέτι (φάση «32»), όσο και αυτή της Μαρίας Σάκκαρη με την Ελίνα Σβιτολίνα (φάση «16»), που επρόκειτο να γίνουν το βράδυ στο Manolo Santana Stadium.

H Κόκο Γκοφ και η Μίρα Αντρέεβα, πάντως, πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τις αναμετρήσεις τους με τις Μπελίντα Μπέντσιτς (6-4, 6-2) και Γιούλια Σταροντούμπτσεβα (6-1, 6-4) αντίστοιχα και να κλείσουν ραντεβού στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ματέο Αρνάλντι, από την πλευρά του, ξεπέρασε το εμπόδιο του Νταμίρ Τζουμχούρ με 6-3, 6-4 και πέρασε στη φάση των «16», ενώ... την πάτησε ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, καθώς έχασε ματς πόιντ κόντρα στον Τζέικομπ Φίρνλι στο 5-2 του δεύτερου σετ και απέτυχε στη συνέχεια να κλείσει το ματς στο σερβίς του. Ο αγώνας διακόπηκε αμέσως μετά, με το σκορ να είναι 5-3, 5-4 και να σερβίρει ο Βρετανός!

Μένει τώρα να δούμε πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα (οι εκτιμήσεις μιλούν ακόμα και για δέκα ώρες) και πώς θα διαμορφωθεί το αυριανό πρόγραμμα. Οι αγώνες, βέβαια, που είναι για τη φάση των «32» (όπως αυτός του Τσιτσιπά) θα έχουν προτεραιότητα...

Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN



