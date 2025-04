Διακοπή προγράμματος στη Μαδρίτη λόγω του μπλακάουτ! (vid)

Η Κόκο Γκοφ πρόλαβε να νικήσει την με 6-4, 6-2 την Μπελίντα Μπέντσιτς, αλλά κατά τη διάρκεια της on court συνέντευξής της ξεκίνησε το μπλάκαουτ!

Το πρόγραμμα στην Caja Magica έχει διακοπεί εδώ και αρκετή ώρα και ένα από τα μεγάλα «θύματα» είναι ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που δέχτηκε μπρέικ την ώρα που σέρβιρε για τη νίκη κόντρα στον Τζέικομπ Φέρνλι. Αμέσως μετά ο διαιτητής σταμάτησε το ματς, με το σκορ να είναι 6-4, 5-4 υπέρ του Βούλγαρου και τις μπάλες να βρίσκονται στα χέρια του Βρετανού!

Πρόλαβε, πάντως, να κλείσει τον αγώνα της και η Μίρα Αντρέεβα, που επικράτησε της Γιούλια Σταροντούμπτσεβα με 6-1, 6-4 και έχει αύριο (29/4) ραντεβού με την Γκοφ στα προημιτελικά.

Όλο το πρόγραμμα, λοιπόν, έχει πάει πίσω και δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και τα ματς Τσιτσιπάς-Μουζέτι (21.00) και Σβιτολίνα-Σάκκαρη, με τα οποία πέφτει η αυλαία στο κεντρικό court.

The #MMOPEN has been affected by the general power outage, we are working to restore normality as soon as possible.



We will keep you informed through our social media channels.