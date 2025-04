Με Σβιτολίνα στη φάση των «16» η Σάκκαρη (vid)

H 30χρονη Ουκρανή, Νο.17 στον κόσμο, λύγισε την Έλενα Ριμπάκινα (Νο.11) με 6-3, 6-4 σε 84 λεπτά και πέρασε για πρώτη φορά στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Έχει τώρα εννιά σερί νίκες χωρίς απώλεια σετ και κυνηγάει τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο της, αφού πριν από μια εβδομάδα πανηγύρισε τον τίτλο στη Ρουέν!

Σάκκαρη και Σβιτολίνα έχουν συναντηθεί άλλες τέσσερις φορές στην καριέρα τους και μετρούν από δύο νίκες, όμως έχουν να αναμετρηθούν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που θα μονομαχήσουν στο χώμα.

Ο αγώνας θα γίνει αύριο (28/4) περίπου στις 23.00 (Νovasports 6) και η παίκτρια που θα περάσει στα προημιτελικά θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς Ουτσιτζίμα-Αλεξαντρόβα ή Κασάτκινα.

Special tennis from Svitolina ✨@ElinaSvitolina defeats Rybakina in straight sets 6-3, 6-4 to advance to the round of 16 in Madrid.#MMOPEN pic.twitter.com/M5sqKqZP5M