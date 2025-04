Άντεξε ο Ζβέρεφ, εύκολα ο Μεντβέντεφ (vids)

O 28χρονος Γερμανός, Νο.1 στο ταμπλό, λύγισε τον φορμαρισμένο Ισπανό (Νο.29) με 2-6, 7-6(3), 7-6(0) σε 2 ώρες και 44 λεπτά και πέτυχε την έβδομη διαδοχική νίκη του στο tour, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Μόναχο πριν από μία εβδομάδα.

Ο Ζβέρεφ, δύο φορές νικητής στη Μαδρίτη, θα παίξει στον τέταρτο γύρο με Αργεντινό, καθώς περιμένει τον νικητή του ματς ανάμεσα στον Φρανσίσκο Σερούντολο και τον Φρανσίσκο Κομεσάνια.

Ο Μεντβέντεφ, από την πλευρά του, που πέρασε στον τρίτο γύρο με walkover, έκανε την πρεμιέρα του στη διοργάνωση και είχε σαφώς ευκολότερο έργο. Νίκησε με 6-2, 6-2 τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο (αδερφό του Φρανσίσκο) σε μόλις 62 λεπτά και θα παίξει στη φάση των «16» με τον Μπράντον Νακασίμα, που απέκλεισε με 7-5, 6-3 τον Φλάβιο Κομπόλι.

Στις γυναίκες, ήττα-έκπληξη γνώρισε η Τζέσικα Πεγκούλα, Νο.3 στον κόσμο. Έχασε με 6-3, 6-2 από τη Μογιούκα Ουτσιτζίμα (Νο.56), που σημείωσε την πρώτη Top 10 νίκη της καριέρας της και προκρίθηκε σε φάση «16» τουρνουά WTA 1000 για πρώτη φορά.

