Ναδάλ: «Δεν μου λείπει καθόλου το τένις» (vid+pics)

Στο περιθώριο των Laureus Awards, ο Ράφα Ναδάλ μίλησε για το νέο κεφάλαιο της ζωής του, που ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης τενιστικής καριέρας του.

«Δεν μου λείπει καθόλου το τένις, αλλά όχι επειδή έκλεισα την καριέρα μου κουρασμένος, ούτε επειδή δεν μου αρέσει το τένις», ανέφερε ο θρυλικός Ισπανός, που τιμήθηκε χθες με το βραβείο "Laureus Sporting Icon Award". «Αντίθετα, ολοκλήρωσα την καριέρα μου χαρούμενος και αν μπορούσα θα συνέχιζα να παίζω, γιατί μου άρεσε αυτό που έκανα, ήμουν παθιασμένος με αυτό κι έτσι ήταν για όλη μου τη ζωή. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι συνειδητοποιείς ότι κάποια στιγμή δεν μπορείς άλλο, προσπαθείς να κλείσεις αυτή την εποχή και εγώ την έκλεισα».

Ο Ράφα έκανε και την πρόβλεψή του για το Madrid Open. «Αν ο Kάρλος Αλκαράθ είναι καλά, τότε πάντα θα είναι το φαβορί για εμένα», είπε ο κάτοχος 22 majοr τίτλων, που πήγε στα βραβεία μαζί με τον νεαρό Ισπανό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ράφα έγινε ο πρώτος αθλητής που έχει κερδίσει βραβεία σε όλες τις πιθανές κατηγορίες στα Laureus. Δυο φορές (2011, 2021) έχει αναδειχθεί αθλητής της χρονιάς ("Sportsman of the Year"), το 2006 είχε κερδίσει το βραβείο "Breakthrough of the Year", ενώ το 2014 το "Comeback of the Year".

Στα Laureus βρέθηκαν πολλοί αστέρες του τένις που είναι στη Μαδρίτη για το Madrid Open. Mεταξύ αυτών οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Πάουλα Μπαδόσα και Στέφανος Τσιτσιπάς, Μπελίντα Μπέντσιτς και Nτόνα Βέκιτς.