Ιδανική πρεμιέρα για Τσιτσιπά στη Βαρκελώνη (vids)

Εξαιρετικός ο 26χρονος τενίστας (Νο.16), χρειάστηκε μόνο 70 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του πανύψηλου Αμερικανού (Νο.105) με 6-2, 6-2 και να κλείσει ραντεβού με τον Σεμπ Κόρντα (Νο.24) στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Στέφανος εμφανίστηκε σοβαρός στο court και εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη του αντιπάλου του (έκανε 34 αβίαστα έναντι 9 του Τσιτσιπά!), για να φτάσει σε μια ξεκούραστη νίκη, που θα τον κάνει να αφήσει σιγά-σιγά πίσω του και το Μόντε Κάρλο.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας μπήκε δυνατά στον αγώνα και βρήκε γρήγορα απαντήσεις στο μεγάλο σερβίς του 27χρονου Αμερικανού, πετυχαίνοντας δύο σερί μπρέικ μετά το 2-2. Πήρε, λοιπόν, τις μπάλες στα χέρια του στο 5-2 και σέρβιρε με επιτυχία για το πρώτο σετ, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν είχε ούτε ένα αβίαστο λάθος!

Με το μπρέικ στο πρώτο γκέιμ πλησίασε ακόμα περισσότερο τη νίκη και την εδραίωσε όταν κράτησε για το 3-1 (ο Οπέλκα είχε 0/2 μπρέικ πόιντ) και πέρασε μπροστά και με 4-1.

Πίεσε τον Οπέλκα στο 5-1 για να κλείσει τον αγώνα και έχασε τρία ματς πόιντ, όμως τελείωσε τη δουλειά αμέσως μετά στο δικό του σερβίς.

Με τον Κόρντα έχει συναντηθεί άλλες δύο φορές και το head to head είναι 1-1, αλλά ο 24χρονος Αμερικανός είναι αυτός που πήρε τη νίκη πριν από μερικές μέρες στο Μαϊάμι (7-6, 6-3).

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς δεν έχει κερδίσει ποτέ το τρόπαιο στη Βαρκελώνη, παρότι έχει φτάσει τέσσερις φορές στον τελικό της διοργάνωσης (2018, 2021, 2023, 2024). Πέρυσι είχε ηττηθεί στο ματς τίτλου από τον Κάσπερ Ρουντ.

All business 🫡@steftsitsipas sees off Opelka 6-2 6-2 and moves to 25-1 in opening round matches on clay since the start of the 2021 season!#BCNOpenBS pic.twitter.com/5y948ucxPy