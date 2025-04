Μόντε... Κάρλος! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε την ανατροπή απέναντι στον «λαβωμένο» Λορέντζο Μουζέτι και κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο.

Το φινάλε του αγώνα, πάντως, δεν ήταν αυτό που όλοι θα περίμεναν, καθώς ο 23χρονος Ιταλός (No.16) αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο τρίτο σετ και ουσιαστικά «παραδόθηκε» στον αντίπαλό του. Μάλλον πλήρωσε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε όλη την εβδομάδα για να φτάσει στον τελικό, καθώς χρειάστηκε σε τέσσερις από τους πέντε αγώνες του να κάνει την ανατροπή!

Όπως και να έχει, ο Αλκαράθ (No.3) επικράτησε με 3-6, 6-1, 6-0 σε 1 ώρα και 47 λεπτά, κέρδισε τον έκτο Masters τίτλο του και αύριο (14/4) θα επιστρέψει στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, εκτοπίζοντας τον Σάσα Ζβέρεφ. Μόνο ο Ράφα Ναδάλ είχε κερδίσει περισσότερα 1000άρια πριν κλείσει τα 22 του χρόνια (11!).

Ο Κάρλος «έσπασε» τον Μουζέτι μόλις στο πρώτο γκέιμ, όμως υπέπεσε σε σωρεία αβίαστων λαθών στη συνέχεια, με αποτέλεσμα ο εξαιρετικός Ιταλός να απαντήσει άμεσα (1-1) και με νέο μπρέικ (1-3) να φτάσει τελικά στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Ο Αλκαράθ, ως συνήθως, έκανε ανασύνταξη δυνάμεων στη συνέχεια και συναντώντας κάποιες δυσκολίες μόνο στο 5-1 (είχε 0/4 μπρέικ πόιντ ο Μουζέτι), ισοφάρισε σε 1-1.

Και ενώ όλοι περίμεναν μεγάλη μάχη στο καθοριστικό σετ, ο Ιταλός είχε φανερό πρόβλημα στο δεξί πόδι και αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες στην κίνησή του. Με δύο μπρέικ του Κάρλος έμεινε πίσω με 3-0 και παρότι πήρε ιατρικό τάιμ άουτ, τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν. Αποφάσισε, ωστόσο, να μείνει στον αγώνα, για να μην εγκαταλείψει το μεγαλύτερο ματς της καριέρας του.

Ο Αλκαράθ, λοιπόν, έφτασε στον 18ο τίτλο της καριέρας του (18-5 το ρεκόρ του σε τελικούς) και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη χωμάτινη σεζόν, όπου θα κληθεί σε λίγες εβδομάδες να υπερασπιστεί τον περσινό του τίτλο στο Roland Garros (25/5-8/6). Είναι το δεύτερο φετινό του τρόπαιο μετά το Ρότερνταμ και με τις 20 νίκες του αυτή τη σεζόν έπιασε στην πρώτη θέση των Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο Μουζέτι, από την πλευρά του, σίγουρα απογοητεύτηκε με τον τρόπο που τελείωσε το ματς, ωστόσο αύριο θα δει το όνομά του στο Νο.11 του κόσμου (career high), μόλις 15 βαθμούς μακριά από το Top 10. Το πιο πιθανό, μάλιστα, είναι να μπει στην πρώτη δεκάδα μετά από μια εβδομάδα. Είναι από τους πιο θεαματικούς τενίστες στο tour και αν συνεχίσει να παίζει στο επίπεδο των τελευταίων μηνών, τότε δεν θα αργήσει να έρθει και η πολύ μεγάλη επιτυχία!

Και οι δύο παίκτες θα αγωνιστούν την προσεχή εβδομάδα στη Βαρκελώνη, όπου θα βρεθεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

