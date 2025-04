Στην πλευρά του Αλκαράθ κληρώθηκε ο Τσιτσιπάς στη Βαρκελώνη

Ο 26χρονος τενίστας (Νο.3 του ταμπλό), που έχασε έδαφος στο ranking με τη χθεσινή ήττα του στο Μόντε Κάρλο, υπερασπίζεται τους 330 βαθμούς από την περσινή του παρουσία στον τελικό και το έργο του δεν θα είναι καθόλου εύκολο.

Καταρχάς, διότι κληρώθηκε στην πλευρά του Κάρλος Αλκαράθ (Νο.1 του ταμπλό), τον οποίο ενδέχεται να συναντήσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μέχρι τότε, βέβαια, ο δρόμος είναι... μακρύς!

Στον πρώτο γύρο ο Στεφ θα αναμετρηθεί με τον big server Ράιλι Οπέλκα (No.105), ενώ στον δεύτερο θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ματέο Αρνάλντι και τον Σεμπ Κόρντα. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα αντιμετωπίσει τον φορμαρισμένο Αρτούρ Φις στα προημιτελικά, πριν τη μάχη με τον 21χρονο Ισπανό, που έχει στο δικό του τέταρτο τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο περσινός νικητής Κάσπερ Ρουντ, που έχει μαζί του τους Αντρέι Ρούμπλεφ, Χόλγκερ Ρούνε και Λορέντζο Μουζέτι.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Αλκαράθ-Ντε Μινόρ

Τσιτσιπάς-Φις

Ρούμπλεφ-Μουζέτι

Ρουντ-Ρούνε

