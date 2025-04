«Ζωντάνεψε» ο Αλκαράθ και πήρε το χειροκρότημα του Ντιμπάλα (vid)

Ο 21χρονος Ισπανός έχασε το πρώτο σετ με 6-4 και πιέστηκε αφόρητα από τον νεαρό Γάλλο στο δεύτερο, όμως βρήκε τρόπο να «αποδράσει» και να φέρει το ματς στα ίσα (5-7).

Στο 5-5, μάλιστα, ο Φις προηγήθηκε με 0-40 και έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, αλλά ο Καρλίτος πήρε πέντε σερί πόντους (με δεύτερα σερβίς!) και έμεινε όρθιος, κλείνοντας το γκέιμ με ένα υπέροχο drop shot το οποίο «ενέκρινε» και ο ποδοσφαιριστής της Ρόμα.

Δείτε τη φάση...

Silky hands under pressure 🤩



Massive hold from 0-40—applause all around 👏@PauDybala_JR @carlosalcaraz #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/a6Ce5kXdOi