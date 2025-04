Φουντώνουν οι φήμες για Τσιτσιπά και Ιβανίσεβιτς!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, τον πρώην προπονητή του Νόβακ Τζόκοβιτς, και η συνεργασία τους θα ξεκινήσει μετά το Roland Garros. Στο χορτάρι, δηλαδή, εκεί όπου «έλαμψε» στο παρελθόν ο Κροάτης, νικητής του Wimbledon 2001!

Η αλήθεια είναι ότι ο Στεφ βρισκόταν σε συζητήσεις με προπονητές μετά το Australian Open, αλλά αυτές φαίνεται να «πάγωσαν» μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Ντουμπάι. Στη λίστα του, φυσικά, ήταν και ο Ιβανίσεβιτς και, μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις μαζί του ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Προς το παρόν, πάντως, προπονητής του Στέφανου παραμένει ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, που θα κάνει την επανεμφάνισή του στο τουρνουά της Ρώμης. Μέχρι τότε, στο πλευρό του 26χρονου τενίστα θα βρίσκεται ο Κέρι Άμπακαρ, που είναι μαζί του και στο Μόντε Κάρλο.

Aν όντως ο Στεφ κλείσει νέο προπονητή, ο Χατζηνικολάου πιθανότατα θα παραμείνει στην ομάδα, αλλά θα έχει διαφορετικό ρόλο.

