Με Μουζέτι ο Τσιτσιπάς, αν περάσει στους «8» (vid)

Εξαιρετικός ο 23χρονος τενίστας (Νο.16), επικράτησε του 28χρονου φίλου του (Νο.34), που έκανε 45 αβίαστα λάθη, με 6-3, 6-3 και θα περιμένει στην οκτάδα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νούνο Μπόρζες και τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Αν, πάντως, ο Στέφανος επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά, θα έχει ως όπλο και το head to head, καθώς έχει κερδίσει και τις πέντε αναμετρήσεις του με τον Ιταλό.

Δεν έχουν συναντηθεί, ωστόσο, εδώ και δύο χρόνια και η αλήθεια είναι ότι από τότε ο Μουζέτι έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου.

Στο μεταξύ, θέση στην οκτάδα για δεύτερη σερί χρονιά έκλεισε ο Άλεξ Ντε Μινόρ, μετά τη μεγάλη και εύκολη νίκη του επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.11) με 6-2, 6-2. Ο 26χρονος Αυστραλός (Νο.10) θα παίξει στη συνέχεια με Αλεχάντρο Ταμπίλο ή Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

