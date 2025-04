Ο 21χρονος έσβησε μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του στο δεύτερο γκέιμ του αγώνα κερδίζοντας ένα απίστευτο ράλι, στο οποίο ξεχώρισε η tweener-λόμπα του υπό πίεση!

Θαυμάστε τον!

"Point of the WEEK by an absolute mile!" 😱



The @carlosalcaraz smile says it all...@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Uex9f4Zpvu