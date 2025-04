Aπογοητευτική πρεμιέρα για Τζόκοβιτς (vid)

Παίζοντας το πρώτο του φετινό ματς στο χώμα, ο 37χρονος Σέρβος (Νο.5) ήταν κάτι παραπάνω από «φλατ» και γνώρισε την ήττα από τον σταθερότατο Χιλιανό (Νο.32) με 6-3, 6-4 σε 87 λεπτά!

Το φοβερό είναι ότι ο 27χρονος τενίστας έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τον Νόλε, καθώς τον είχε σταματήσει και πέρυσι στη Ρώμη (πάλι σε straight sets), και αυτές είναι και οι μοναδικές φορές που έχει λυγίσει παίκτη του Top 10 (2-8 το ρεκόρ του). Ο Ταμπίλο, μάλιστα, είχε να πετύχει δύο σερί νίκες από τον περασμένο Αύγουστο στο Μόντρεαλ!

Ο Ταμπιλο θα παίξει στη συνέχεια με τον νικητή του ματς Βασερό-Ντιμιτρόφ, ενώ ο Τζόκοβιτς θα στρέψει το βλέμμα του στη Μαδρίτη, όπου θα κάνει άλλη μια προσπάθεια για να φτάσει στον 100ο τίτλο της καριέρας του...

