Έσωσαν δύο ματς πόιντ και πέρασαν στους «16» οι αδερφοί Τσιτσιπά (vid)

Τα δύο αδέρφια επικράτησαν των Αμερικανών με 4-6, 7-6(7), 10-8 σε 1 ώρα και 55 λεπτά και έβαλαν φρένο στο αρνητικό σερί τους, καθώς μετρούσαν τέσσερις διαδοχικές ήττες από τον περασμένο Ιούλιο.

Είναι, μάλιστα, η τέταρτη φορά που περνούν στον δεύτερο γύρο του Μόντε Κάρλο, όμως δεν έχουν καταφέρει ποτέ να πετύχουν δύο συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση. Μένει να δούμε τι θα κάνουν απέναντι στους Βρετανούς Γκλάσπουλ/Κας, που είναι οι επόμενοι αντίπαλοί τους!

Πέτρος και Στέφανος, πάντως, βρέθηκαν... μια ανάσα από την ήττα σήμερα, αφού είδαν τους αντιπάλους τους να προηγούνται με 1-5 και 4-6 στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ. Έσωσαν, ωστόσο, τα δύο ματς πόιντ και τελικά έφεραν το ματς στα ίσα, κερδίζοντας πέντε από τους τελευταίους έξι πόντους.

Ακολούθησε το σούπερ τάι μπρέικ, όπου οι αδερφοί Τσιτσιπά είχαν το μομέντουμ, αλλά έχασαν τρεις φορές το προβάδισμα με μίνι μπρέικ!

Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο όταν έσπασαν ξανά το σερβίς των αντιπάλων τους και προηγήθηκαν με 9-7, καθώς εκμεταλλεύτηκαν το δεύτερο ματς πόιντ τους και έκλεισαν τον αγώνα μέσα σε αποθέωση!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δεύτερο σετ έκανε την εμφάνισή του στην εξέδρα ο Απόστολος Τσιτσιπάς, που είχε να βρεθεί σε αγώνα του Στέφανου από τον περασμένο Αύγουστο!

Γκλάσπουλ και Κας είναι στο Νο.7 του ταμπλό και πέρασαν στον δεύτερο γύρο μετά τη νίκη τους με 6-1, 6-4 επί των Μέλο/Ζβέρεφ.

Ο Στέφανος, βέβαια, αγωνίζεται και στο μόνο της διοργάνωσης, όπου ο πρώτος αντίπαλός του είναι ο Αυστραλός Τζόρνταν Τόμπσον, Νο.35 στον κόσμο.

Tsitsibros for the win 🇬🇷



Stefanos & Petros Tsitsipas save 2 match points en route to victory in their opening #RolexMonteCarloMasters match!@steftsitsipas pic.twitter.com/zWpH30CzKj