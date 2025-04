Μόντε Κάρλο: Παρέα με Ζβέρεφ και Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, No.6 του ταμπλό, επιστρέφει την προσεχή εβδομάδα στην αγαπημένη του διοργάνωση και έμαθε... από πρώτο χέρι το πιθανό μονοπάτι προς την υπεράσπιση του τίτλου του, αφού ήταν και ο ίδιος παρών στην κλήρωση, βοηθώντας στη διαδικασία.

Ο Στέφανος, λοιπόν, περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο του τουρνουά και εκεί θα βρει τον νικητή του ματς ανάμεσα στον Τζόρνταν Τόμπσον και τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ. Στον τρίτο γύρο ενδέχεται να πέσει πάνω στον Χόλγκερ Ρούνε, ενώ στα προημιτελικά ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο (ντεφορμέ) Σάσα Ζβέρεφ, που είναι επικεφαλής του ταμπλό.

Στα ημιτελικά ίσως περιμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που έχει στο δικό του τέταρτο τους Άλεξ Ντε Μινόρ, Ντανίλ Μεντβέντεφ (που παίζει στον πρώτο γύρο με τον Καρεν Χατσάνοφ) και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νόλε μπορεί να βρει στον δεύτερο γύρο τον αειθαλή Σταν Βαβρίνκα, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό δεσπόζει η παρουσία του Κάρλος Αλκαράθ, μαζί με τον οποίο είναι οι Αντρέι Ρούμπλεφ, Κάσπερ Ρουντ και Τζακ Ντρέιπερ.

Από τη διοργάνωσης θα απουσιάσουν οι τραυματίες Τέιλορ Φριτζ και Χούμπερτ Χούρκατς, αλλά και ο νικητής του Μαϊάμι Γιάκουμπ Μένσικ.

O Τσιτσιπάς κυνηγάει τον δεύτερο σερί τίτλο του στο Μόντε Κάρλο και τέταρτο συνολικά, αφού είχε σηκώσει το τρόπαιο και τη διετία 2021-2022.

Ο 26χρονος τενίστας θα αγωνιστεί και στο τουρνουά του διπλού, παρέα με τον Πέτρο.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Ζβέρεφ-Τσιτσιπάς

Τζόκοβιτς-Ντε Μινόρ

Ντρέιπερ-Ρουντ

Ρούμπλεφ-Αλκαράθ

Three-time champion @steftsitsipas joining us for the draw 👋#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/L8DnpT2E2f