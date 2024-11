Το πήρε και αυτό ο Σίνερ! (vids)

No.1... με τα όλα του ο 23χρονος Ιταλός, επικράτησε του 27χρονου Αμερικανού (Νο.5) με 6-4, 6-4 σε 84 λεπτά και κέρδισε τον όγδοο φετινό τίτλο του, μέσα σε αποθέωση από 12.000 συμπατριώτες του στην Inalpi Arena! Πέρα από το Τορίνο, έφυγε νικητής και από Μελβούρνη, Ρότερνταμ, Μαϊάμι, Χάλε, Σινσινάτι, Νέα Υόρκη και Σανγκάη.

Δύο Grand Slams, τρία Masters, δύο 500άρια και το... κερασάκι, το λαμπερό ATP Finals μέσα στην πατρίδα του! Το πήρε, μάλιστα, με ρεκόρ 5-0 και χωρίς απώλεια σετ, κάτι που είχε να συμβεί από το 1986 (Ιβάν Λεντλ).

Ήταν η 11η διαδοχική νίκη του, έχει κερδίσει 26 από τα 27 τελευταία παιχνίδια του και συνολικά έφτασε τις 70 νίκες τη φετινή σεζόν, αφήνοντας πίσω του τον Σάσα Ζβέρεφ (69)! Έχει, λοιπόν, κανείς αμφιβολία για το ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του 2024;

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο μπρέικ πόιντ του (με ένα υπέροχο drop shot) στο 3-3 και κατέκτησε το σετ αφού πρώτα έσωσε ένα μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4.

Ένα μπρέικ ήταν αρκετό και στο δεύτερο σετ, αφού «έσπασε» τον Φριτζ στο 2-2 και δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Νίκησε τον Αμερικανό με το ίδιο σκορ και στο round robin, ενώ οι δυο τους είχαν συναντηθεί και στον τελικό του US Open.

Εκτός των άλλων, ο Σίνερ έγραψε ιστορία και για την πατρίδα του, καθώς είναι ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Οι πέντε νίκες στο Τορίνο τού δίνουν 1.500 βαθμούς, αλλά και 4.881.500 δολάρια ως prize money!

Ολοκληρώνει, φυσικά, την απίστευτη σεζόν του στο Νο.1 του κόσμου και όλοι περιμένουν με αγωνία να δουν πού μπορεί να φτάσει τo 2025... Φέτος, πάντως, ήταν ο βασιλιάς της σκληρής επιφάνειας!

Η σεζόν, φυσικά, ήταν εξαιρετική και για τον Τέιλορ Φριτζ, που θα αποχαιρετήσει τη χρονιά από το Νο.4 του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας ATP που διαιτήτευσε ο Βραζιλιάνος Κάρλος Μπερνάρντες.

